Путин заявил о неприемлемом числе полов в некоторых странах

Происходящее в некоторых странах, в частности, с числом полов людей, для России совершенно неприемлемо, заявил российский президент Владимир Путин. Его слова передает РИА «Новости».

Существует тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за это, сказал глава государства, отметив, что важно защищать фундаментальные ценности, на которых основано российское общество.

«И то, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело», — заявил Путин, подчеркнув, что у России своя история и своя культура.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Семья и все, что с ней связано — ключевая ценность для россиян»

— Трансгендерам не отдавать: в Думу внесли закон об усыновлении

— Путин пообещал сохранить статус «папа» и «мама» в течение своего президентства