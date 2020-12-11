Появилось видео осмотра автомобиля подозреваемого в двойном убийстве на Кубани

Следственный комитет России на своем YouTube-канале обнародовал кадры кадры с места обнаружения автомобиля подозреваемого в убийстве девушки и ее младшего брата в Краснодарском крае.

В ролике запечатлено, как следователи осматривают оставленный на пляже Chevrolet Lacetti. На видео можно заметить, что в машине лежит много мусора, пакеты, какие-то вещи.

Как сообщает СК, 32-летний житель Армавира поссорился со своей 26-летней девушкой, после чего до смерти забил ее. Затем он отправился в соседнюю станицу, где убил 9-летнего брата. После этого злоумышленник приехал в поселок Джубга, бросил там автомобиль рядом с морем и скрылся. В настоящий момент ведется его розыск. Против армавирца возбуждено уголовное дело.

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