Путин прокомментировал ситуацию с Навальным

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, пишет РИА «Новости».

По его словам, проводится проверка, но это не может быть сделано в рамках уголовного дела, потому что нет материалов.

«Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования», — сказал Путин.

Как отметил президент, российские специалисты готовы ехать за границу, но их никто не приглашал.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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