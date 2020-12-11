В центре Гамалеи объяснили ложноположительные тесты на ВИЧ после австралийской вакцины

Добровольцы, испытывающие австралийскую вакцину от коронавируса, могли получить ложноположительные тесты на ВИЧ потому, что препарат содержал участок, совпадающий с геномом ВИЧ. Об этом заявил заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ им. Гамалеи Анатолий Суслов в интервью «Национальной службе новостей».

«Если у них в вакцине есть антиген, который по какой-то причине стимулирует перекрестный ответ на ВИЧ — что возможно, потому что вирусы имеют сходные последовательности, — тогда чисто случайно при разработке вакцины можно зацепить любую другую перекрестную активность», — сказал Суслов.

Эксперт назвал разумным приостановку испытаний, потому что необходимо выяснить, что вызвало такой эффект.

Ранее Австралийская компания CSL и Университет Квинсленда приостановили клинические испытания вакцины.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 70 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,5 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Австралия остановила разработку вакцины от COVID из-за положительных тестов на ВИЧ