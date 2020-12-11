Вакцина «Вектора» поступила в Москву, Петербург, Тулу, Ростов-на-Дону и Новосибирск

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила в Москву, Петербург, Тулу, Ростов-на-Дону и Новосибирск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Первые серии поставлены в гражданский оборот в регионы Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тула, Новосибирск», — сказала она.

26 ноября вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» поступила в медучреждения Москвы, Московской, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований. Вакцина «Вектора» была зарегистрирована в России 13 октября.

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