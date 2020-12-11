Еврокомиссия надеется сертифицировать вакцину Pfizer к концу года
Еврокомиссия рассчитывает сертифицировать вакцину от коронавируса Pfizer к концу года, заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет «Интерфакс».
«Мы нацелены на то, чтобы выдать разрешения на вакцину Pfizer и BioNTech к концу года с учетом одобрения Европейского агентства лекарственных средств (EMA)», — сказала фон дер Ляйен.
Она также уточнила, что решение по препарату Moderna будет принято к середине января.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 70 млн заболевших, 49 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,5 млн человек с COVID-19.
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