Протестующие парализовали работу метро в Ереване
Оппозиционные активисты, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, парализовали движение ереванского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Движение метро было парализовано в 8.08 мск.
«На станциях метро проводится акция неповиновения», — уточнили в пресс-службе.
Уже месяц оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент страны Армен Саркисян.
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