Протестующие парализовали работу метро в Ереване

Оппозиционные активисты, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, парализовали движение ереванского метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Движение метро было парализовано в 8.08 мск.

«На станциях метро проводится акция неповиновения», — уточнили в пресс-службе.

Уже месяц оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент страны Армен Саркисян.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Оппозиционные партии Армении начинают протесты по истечении срока ультиматума Пашиняну

— Оппозиция пытается прорваться в здание кабмина Армении

— Более 40 протестующих в Ереване доставлены в участки