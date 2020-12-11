В Москве в пятницу ожидается до -6°С

В Москве в пятницу, 11 декабря, ожидается до -6°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -4 до -6°C. Ожидается переменная облачность без осадков, местами возможна гололедица. Ветер юго-восточный скоростью 2-7 м/с.

Ночью похолодает до -13...-11°C. Будет малооблачно без осадков, местами сохранится гололедица. Ветер сохранит направление и скорость.

Атмосферное давление днем составит 760 мм ртутного столба, ночью – 759 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.