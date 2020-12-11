Москвичам рассказали об уходе «антициклона-джентльмена»
В Москве ожидается постепенное повышение температуры воздуха и небольшой снег в связи с уходом антициклона из европейской части России, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время на столицу влияет антициклон с очень высоким давлением в центре, рассказал синоптик. При этом уже в начале следующей недели будет меняться характер погоды из-за снижения давления.
«В Москве будет постепенное повышение температуры, именно постепенное, такое джентльменское, медленное, неспешное поведение антициклона», – добавил Вильфанд.
По его словам, температура начнет повышаться уже с понедельника, 14 декабря, при этом ночью сохранятся минусовые значения.
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