В летевшем из Омска в Москву самолете скончался пассажир

В самолете, летевшем в Москву из Омска, умер один из пассажиров. Перед этим воздушное судно совершило экстренную посадку в Екатеринбурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Кольцово».

Как рассказал собеседник агентства, борт сел в аэропорту Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия пассажира.

«По прилете в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира», – сообщили в пресс-службе.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, умер пассажир 1959 года рождения.

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