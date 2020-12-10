В подмосковной лаборатории ФМБА ликвидировали пожар

Открытое горение в здании лаборатории Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковном Красногорске было ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 22.00 объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в здании лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), расположенной в Московской области, произошел пожар. В результате пожара в здании частично обрушилась кровля. По предварительным данным, никто не пострадал.

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