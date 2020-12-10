Путин рассказал, за какую информацию возбудили дело против Сафронова

Президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело в отношении бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова было возбуждено за информацию, которую тот передал во время работы в этой госкорпорации. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, дело Сафронова не имеет отношение к его журналистской деятельности.

Путин отметил, что обвинения Сафронову были предъявлены «за период его работы в качестве советника в Роскосмосе».

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене, позже арест продлили до 7 декабря. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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