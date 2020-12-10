Путин заявил, что надо жестче реагировать на нарушения прав журналистов РФ за рубежом

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо быстрее и жестче реагировать на случаи нарушения прав российских журналистов за рубежом. Об этом он сказал во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 10 декабря.

«Когда мы сталкиваемся с элементом явного нарушения прав журналистского сообщества, во всяком случае, наших журналистов за рубежом, здесь реагировать нужно быстро и пожестче», — подчеркнул российский лидер.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция провела задержание сотрудников программы «Центральное телевидение» Алексея Петрушко и Ивана Малышкина в Стамбуле, после чего они перестали выходить на связь. Позднее стало известно, что у журналистов отсутствовала аккредитация. В дальнейшем журналистов освободили и депортировали в Россию.

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