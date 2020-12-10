Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины «Спутник V»

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Насколько я знаю, сейчас речь идет о предоставлении данного препарата турецкой стороне», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург отметил, что специалисты из России готовы принять турецких коллег, обсудить все нюансы и передать в ближайшее время необходимое количество доз препаратов. Эпидемиолог уточнил, что в первую очередь препараты будут переданы для проведения различных токсикологических экспертиз и для начала третьей фазы клинических испытаний в Турции на добровольцах.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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