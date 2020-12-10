Реабилитацию после COVID-19 прошли в санаториях Кубани около тысячи человек

Порядка 1000 человек прошли постковидную реабилитацию в здравницах Кубани, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Примечательно, что услугу предлагают 47 объектов санаторно-курортного комплекса.

«На сегодняшний день порядка 1000 человек уже прошли реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции в здравницах края. Причем около 40 из них – медики, работающие в красной зоне», - уточнили в пресс-службе.

Характерно, что ряд организаций начали разработку «постковидных» туров еще в мае, понимая актуальность этого направления.

Как известно, Краснодарский край обладает уникальными бальнеологическими ресурсами, и вкупе с оборудованием санаториев, а также профессиональными кадрами регион может предложить качественную и доступную по цене услугу.

Поправить здоровье после перенесенной инфекции приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Нижнего Новгорода, Республики Саха, Пензенской и Тульской областей, Алтайского края, а также полуострова Камчатка.

Наиболее востребованы сейчас здравницы Сочи, разработаны программы и в санаториях Анапы и Геленджика.

Например, в Анапе потоки пациентов разделяют в зависимости от того, какой срок прошел с момента восстановления после заболевания.

Так, в случаях, когда пациент переболел относительно давно, то ему или ей предлагается стандартная программа реабилитации. Если же выписка из госпиталя имела место недавно, в санатории собирается мультидисциплинарная комиссия и принимает решение о лечении.

На протяжении всего курса пациента курирует медицинская служба, каждые три дня проводят биохимический анализ крови.