У здания правительства Армении проходит митинг противников Пашиняна

У здания правительства Армении собрались протестующие, требующие отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 10 декабря, в правительстве проходит очередное заседание.

Здание загораживают полицейские с щитами. Участники акции держат в руках флаги и плакаты с призывами ухода главы кабмина, скандируют лозунги.

Митинг проходит без происшествий.

Ровно месяц оппозиция Армении выходит на улицы с требованием отставки Пашиняна после договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. О необходимости сменить премьера и правительство и о проведении внеочередных парламентских выборов ранее заявлял также президент страны Армен Саркисян.

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