Врач рассказал, кто должен первым вакцинироваться от коронавируса

Первыми получить вакцину от коронавирусной инфекции в России должны люди, контактирующие с больными, а также лица с хроническими заболеваниями и избыточным весом и пожилые граждане. Об этом заявила врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА «Новости».

При этом врач подчеркнула, что пациенты должны привиться лишь после успешного окончания клинических испытаний. Вакцина должна быть безопасной.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 541 199 случаев коронавируса. За весь период скончались 44 718 человек, выздоровело 2 007 792 пациента.

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