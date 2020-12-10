На парковке в Подмосковье мужчина разгромил топором 12 автомобилей

Мужчина повредил топором стекла 12 автомобилей на парковке торгового центра в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Отмечается, что злоумышленник повредил машины из хулиганских побуждений. Инцидент произошел на парковке одного из торговых центров на Пролетарском проспекте в Щелково.

«Оперативно прибывшие сотрудники полиции задержали правонарушителя на месте преступления», — уточнила Петрова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Подозреваемый арестован.

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