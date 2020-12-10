В мэрию Красноярска пришли силовики
Катерина Медведева
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В несколько подразделений администрации Красноярска пришли силовики. Об этом сообщает РИА «Новости».
В пресс-службе мэрии подтвердили проведение оперативных мероприятий, которые проводились в департаменте градостроительства и в департаменте муниципального имущества и земельных отношений. При этом характер и причину проводимых мероприятий в пресс-службе уточнять не стали.
По данным источника в правоохранительных органах, на месте работали оперативники.
В региональном главке МВД пока не дали комментариев.