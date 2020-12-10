Директора обвинили в избиении ученика в школе Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской республике директора школы №4 аула Кызыл-Покун обвинили в избиении ученика. Об этом Минобразования региона сообщило в Instagram.

С соответствующей жалобой обратились родители 12-летнего мальчика, в отношении которого была применена сила.

Ведомство отметило, что после этого директор был отстранен от работы на время проверки. Для ее проведения была создана специальная комиссия, которая провела встречу с педсоставом школы и родительским комитетом.

Ожидается принятие решения.

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