Землетрясение на Байкале ощутили жители 7 районов Бурятии

В семи районах Бурятии ощущалось прошедшее на Байкале землетрясение. Об этом сообщает ТАСС.

В МЧС по региону уточнили, что такими районами стали Заиграевский, Прибайкальский, Кабанский, Тарбагатайский, а также Иволгинский и Селенгинский. Кроме того, толчки ощущались в городе Улан-Удэ.

По данным ведомства, магнитуда землетрясения составила 5,5.

Там также добавили, что сообщения о разрушениях в результате катаклизма не поступали.

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