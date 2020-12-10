Землетрясение на Байкале ощутили жители 7 районов Бурятии
Ника Пикекатлет
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В семи районах Бурятии ощущалось прошедшее на Байкале землетрясение. Об этом сообщает ТАСС.
В МЧС по региону уточнили, что такими районами стали Заиграевский, Прибайкальский, Кабанский, Тарбагатайский, а также Иволгинский и Селенгинский. Кроме того, толчки ощущались в городе Улан-Удэ.
По данным ведомства, магнитуда землетрясения составила 5,5.
Там также добавили, что сообщения о разрушениях в результате катаклизма не поступали.
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