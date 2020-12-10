Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на Байкале
Ника Пикекатлет
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Сейсмологический службы зафиксировали сильное землетрясение в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС.
В МЧС России по региону отметили, что эпицентр землетрясения зафиксировали на озере Байкал в Кабанском районе.
В ведомстве добавили, что толчки также ощущались в городе Иркутск.
«Интенсивность в эпицентре — 7,6, в Иркутске — 5 — 6 (баллов. — «Газеты.Ru»)», — уточнили в МЧС.
Там также подчеркнули, что данные о разрушениях в области не поступали.
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