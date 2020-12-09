Еще 74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем ранее погибли 75, с начала пандемии — 9 645 человек.

В столице коронавирусом заразазились 665 218, выздоровели 507 149 человек.

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