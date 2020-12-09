Минздрав Канады одобрил вакцину Pfizer

Министерство Канады одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

«Благодаря достижениям в области науки и технологий и беспрецедентному уровню глобального сотрудничества сегодня Канада достигла чрезвычайно значимого рубежа в борьбе с COVID-19, одобрив первую вакцину против COVID-19», — сообщило министерство.

Подчеркивается, что канадские специалисты заключили, что вакцина эффективна и качественна.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались.

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