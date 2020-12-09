Гинцбург прокомментировал отказ Турции покупать российскую вакцину

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РБК ответил на отказ Турции закупать российскую вакцину от коронавируса.

По словам Гинцбурга, отечественный препарат соответствует надлежащей лабораторной практике.

Он пояснил, что российское производство сертифицировано по стандартам Минпромторга, но не по европейским сертификационным органам.

«У нас нет европейского сертификата, а имеем российский, как и вся наша промышленность, — это известно», — отметил Гинцбург.

Он уточнил, что это ничего не говорит о качестве вакцины.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, потому что она якобы не отвечает необходимой лабораторной практике.

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