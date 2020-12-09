В Ереване рассчитывают на помощь Ватикана в сохранении культурных памятников в Карабахе
Армения рассчитывает на помощь Ватикана в сохранении армянского духовного и культурного наследия в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы президента республики Армена Саркисяна.
В среду, 9 декабря, состоялась встреча Саркисяна и апостольского нунция Святого Престола в Армении Жозе Авелину Беттанкура.
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили послевоенную ситуацию в Армении и Карабахе, в том числе сохранение армянского духовного, исторического и культурного наследия, а также затрагивались различные гуманитарные вопросы.
«Апостольский нунций от имени Святого Престола выразил готовность содействовать в сохранении этого наследия», — говорится в сообщении пресс-службы.
В заявлении сказано, что Саркисян и Беттанкур также переговорили относительно возвращения военнопленных и заложников.
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