Более 96 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Более 96 тысяч жителей Москвы привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции в период действия режима повышенной готовности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного контрольного управления Евгения Данчикова.

За соблюдением заболевшими гражданами режима обязательной самоизоляции непрерывно осуществляется контроль, сказал Данчиков.

Он напомнил, что самоизоляция заразившихся граждан является обязательным условием эффективного противодействия распространению COVID-19.

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