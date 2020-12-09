В Иране стартовали испытания вакцины от коронавируса собственной разработки

В Иране стартовали испытания вакцины от коронавирусной инфекции собственной разработки. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что вакцина будет опробована на людях в течение месяца. Две вакцины с интервалами введут пациентам в возрасте от 18 до 50 лет, у которых отрицательные результаты тестов на коронавирус. После вакцинации у них проверят уровни антител и иммунитета.

Ранее министр здравоохранения Ирана Саид Намаки выразил надежду, что иранская вакцина от коронавируса будет готова к производству в промышленных масштабах к весне 2021 года.

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