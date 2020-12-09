Один человек пострадал при пожаре на нефтяной скважине в Оренбургской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пострадал мужчина 1993 года рождения. С ожогами кистей рук (3%) его доставили в хирургическое отделение.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на нефтяной скважине Таллинского месторождения — 2 в 5 км от села Таллы Грачевского района. По данным МЧС РФ, газовый фонтан буровой скважины горит на площади 100 кв. м, высота горящего факела составляет 25 м.

На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по области генерал-майор внутренней службы Александр Зенов.

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