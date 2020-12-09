В Татарстане глава поселения принял женщину за лису и застрелил ее

Глава поселка Куланга в Татарстане принял женщину за лису и застрелил ее, передает пресс-служба СУ СК России по республике.

Следствие установило, что проживавшая в поселке супружеская пара в декабре этого года пожаловалась подозреваемому на дикую лису.

«После повторного обращения подозреваемый пришел к ним с ружьем для отстрела хищника. Решив, что за надворной постройкой находится животное, он произвел два выстрела, ранив при этом хозяйку дома», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в результате полученного ранения женщина скончалась по пути в больницу.

По факту инцидента против главы поселения возбуждено уголовное дело по статье 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

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