В Роспотребнадзоре спрогнозировали развитие ситуации с COVID-19 в январе

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа в России , после новогодних праздников будет зависеть от соблюдения населением ограничительных мер, передает РИА «Новости».

По его словам, в стране возможны два варианта развития событий.

«Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса», — рассказал про первый вариант Горелов.

Он также отметил, что при несоблюдении мер по COVID-19 и активном посещении массовых мероприятий в новогодние каникулы «вполне возможен откат к прежним значениям».

За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев коронавируса, из них более 44 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире COVID-19 заразились более 67 млн человек.

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