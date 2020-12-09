Познер указал причины ненависти россиян к демократии
Телеведущий Владимир Познер назвал причины негативного отношения россиян к демократии. Его слова приводит сайт «Познер Online».
По его мнению, отрицательное отношение многих россиян к демократии объясняется их неграмотностью, завистью, а также комплексом неполноценности. Познер считает, что это является основными причинами такого отношения многих жителей России к демократии.
Он утверждает, что многие граждане не смогут объяснить, что такое демократия и либерализм. При этом журналист полагает, что многие в стране, если бы им задали соответствующие вопросы, сказали бы, что у всех людей должны быть равные права, школьное образование и здравоохранение должны быть доступны для всех, а выборы — прозрачны.
«Но это и есть демократия! — отметил Познер.
Он также отметил, что в России не было никогда демократии: ни в царский, ни в советский периоды. Поэтому люди «рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете», добавил телеведущий.
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