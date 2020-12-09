Иммунолог назвал простой способ снизить шанс заражения коронавирусом

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что риск заразиться вирус, в том числе коронавирусной инфекцией COVID-19, в закрытых помещениях, где концентрация опасных патогенов в воздухе наиболее высока, передает радио Sputnik.

Он отметил, что отличным способом снизить это уровень является усиленная вентиляция помещений.

«В закрытых, тесных помещениях, например, в общественном транспорте, помимо обязательного масочного режима, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя выключать кондиционеры в вагонах метро, автобусах и в другом общественном транспорте. Нужно наоборот усиливать мощность, включать вентиляцию с подогревом и фильтрацией,» — сказал Жемчугов.

Доктор подчеркнул, что данная защитная мера действует против распространения всех вирусов.