В сталинской высотке в Москве произошел пожар

Пожар произошел в одной из сталинских высоток в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС столицы.

По информации ведомства, возгорание случилось около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания», — говорится в сообщении.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожару присвоена вторая категория сложности. По словам собеседника агентства, источник задымления пока не найден.

Информация о погибших или пострадавших не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В здании МИД России произошел пожар

— Пожар произошел в гостинице в центре Москвы

— При пожаре в онкоцентре в Москве погибли два человека