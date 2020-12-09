В сталинской высотке в Москве произошел пожар
Антон Демидов
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Пожар произошел в одной из сталинских высоток в центре Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС столицы.
По информации ведомства, возгорание случилось около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания», — говорится в сообщении.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, пожару присвоена вторая категория сложности. По словам собеседника агентства, источник задымления пока не найден.
Информация о погибших или пострадавших не поступала.
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