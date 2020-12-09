Во Франции потерпел крушение вертолет с шестью людьми на борту

Вертолет с шестью людьми на борту разбился во французском департаменте Савойя на востоке страны. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя префектуры департамента.

Чиновник рассказал, это это был вертолет французской воздушной навигационной службы. По его словам, машина потерпела крушение около 19.00 по парижскому времени (21.00 мск).

«На борту находились четыре сотрудника этой службы и двое спасателей», — сообщил представитель префектуры.

Он добавил, что авария произошла рядом с Альбервилем, на высоте 1800 м.

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