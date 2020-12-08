В Индии объяснили вспышку неизвестной болезни

Неизвестную болезнь в южном индийском штате Андхра-Прадеш могло вызвать отравление свинцом и никелем, следы которых нашли в воде и молоке. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главного министра штата.

Подчеркивается, что точные причины будут выяснены после дополнительных исследований.

«В первую очередь, было установлено, что причиной вспышки является свинец», — приводятся слова замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.

Первые случаи болезни зафиксировали в воскресенье, 6 декабря, в городе Элуру и его окрестностях. У заболевших случаются приступы эпилепсии, потеря памяти, обмороки, головная боль и боль в спине.

По имеющимся данным, пострадали больше 800 человек.

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