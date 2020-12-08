В РПЦ призвали полностью запретить суррогатное материнство

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает рассмотреть полный запрет суррогатного материнства в России, заявил председатель комиссии Федор Лукьянов на слушаниях в Общественной палате. Об этом сообщает ТАСС.

«Комиссия <...> считает необходимым рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России», – отметил Лукьянов.

По его словам, шагами к этой цели могут стать запрет коммерческого суррогатного материнства, а также запрет использования суррогатного материнства иностранными гражданами, людьми, не состоящими в браке и одинокими мужчинами и женщинами.

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