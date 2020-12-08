Песков назвал условие для производства российской вакцины на Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Производство российской вакцины «Спутник V» на Украине зависит от того, дадут ли власти страны разрешение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Производство зависит от разрешения властей», — сказал он.

Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил центр имени Гамалеи в Москве. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить «Спутник V» на Украине.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

РФПИ: Евросоюз изменил свою позицию по вакцине «Спутник V»

РФПИ готов производить «Спутник V» на Украине

В центре имени Гамалеи заявили, что уничтожить коронавирус невозможно