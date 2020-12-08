Песков назвал условие для производства российской вакцины на Украине

Производство российской вакцины «Спутник V» на Украине зависит от того, дадут ли власти страны разрешение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Производство зависит от разрешения властей», — сказал он.

Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил центр имени Гамалеи в Москве. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить «Спутник V» на Украине.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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