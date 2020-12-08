В центре Гамалеи ожидают решения вопроса с защитой от COVID-19 за год

В настоящее время существуют все предпосылки для решения задачи, связанной с защитой населения от коронавируса нового типа, к ноябрю следующего года, заявил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24».

«Основная задача – сделать данную инфекцию вакциноуправляемой, то есть порядка 70% населения Российской Федерации должно быть провакцинировано», – отметил эксперт.

Только после этого можно будет научно обоснованно говорить о том, что эпидемиологический процесс находится под контролем, подчеркнул Гинцбург.

За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев COVID-19, из них более 44 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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