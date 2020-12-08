В Прикамье пьяный отчим выгнал маленьких детей на мороз из-за колбасы
В деревне Первомайка Сивинского района пьяный мужчина выгнал двух маленьких детей своей сожительницы на мороз, сообщают «Вести-Пермь».
Как выяснила полиция, 24-летняя мать детей и ее 28-летний сожитель употребляли алкоголь. Затем мужчина обнаружил, что со стола пропал один кусок колбасы.
В наказание он выгнал двоих мальчиков в возрасте 2 и 4 лет в подъезд без верхней одежды. Замерзших детей обнаружила соседка по лестничной клетке. Она отвела их к матери и сделала ей выговор.
Однако отчим разозлился и побил старшего мальчика. Ребенок обратился к соседке за помощью и та вызвала полицию.
Младшего мальчика с признаками переохлаждения средней степени тяжести доставили в больницу, а старшего — в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Следователи завели уголовное дело в отношении нанесшего побои мужчины, в отношении матери проводится проверка.
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