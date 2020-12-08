Участник шоу «Давай поженимся» получил 13 лет за педофилию

43-летний мужчина из Санкт-Петербурга, два года назад поучаствовавший в шоу «Давай поженимся», получил 13 лет лишения свободы за педофилию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Приговор: 13 лет строгого режима», — сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следователей, осужденный летом 2019 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней и 11-летней девочек. Дети жили в одном доме с преступником и гуляли на детской площадке без присмотра взрослых.

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