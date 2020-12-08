Попова: планирующим прививку от COVID-19 нельзя пить алкоголь минимум две недели

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что планирующим пройти вакцинацию от коронавируса стоит отказаться от алкоголя за две недели до процедуры. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кроме того, спиртные напитки нежелательно употреблять в течение 42 дней после первой инъекции.

Это обусловлено тем, что период между введением первого и второго препаратов составляет 21 день. И еще три недели после вакцинации необходимы для формирования иммунитета.

Попова напомнила, что употребление алкоголя ухудшает формирование иммунитета организма и негативно влияет на него.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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