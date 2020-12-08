Попова: вакцина от коронавируса дает иммунитет как минимум на полгода
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Любая вакцина от коронавирусной инфекции должна давать иммунитет на полгода. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».
По ее словам, как правило, люди повторно не болеют, это говорит о том, что сформировавшийся в популяции иммунитет защищает людей.
«Мы надеемся, что сегодня уже известные полгода точно абсолютно вакцина, хорошо созданная, и должна защищать», — сказала глава Роспотребнадзора.
Она также отметила, что таким образом должна работать любая вакцина, созданная для борьбы с вирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве за сутки выявили 5 232 случая коронавируса
— Популяционный иммунитет к коронавирусу в России еще не сформирован
— Песков задумывался о завещании, когда заразился коронавирусом