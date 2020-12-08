Попова: вакцина от коронавируса дает иммунитет как минимум на полгода

Любая вакцина от коронавирусной инфекции должна давать иммунитет на полгода. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».

По ее словам, как правило, люди повторно не болеют, это говорит о том, что сформировавшийся в популяции иммунитет защищает людей.

«Мы надеемся, что сегодня уже известные полгода точно абсолютно вакцина, хорошо созданная, и должна защищать», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она также отметила, что таким образом должна работать любая вакцина, созданная для борьбы с вирусом.

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