Синод РПЦ почтил память умерших от коронавируса священников

Священный синод Русской православной церкви начал 8 декабря свое онлайн-заседание с пения «Вечной памяти» всем священнослужителям, умершим от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, эта страшная инфекция коснулась многих из священнослужителей... около ста человек погибли от этой болезни, — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии синода.

Он подчеркнул, что смерть «отцов и братьев» доказала: эпидемия — не вымысел, она существует.

Глава РПЦ попросил участников заседания «почтить память умерших от страшного поветрия наших отцов, братьев, монашествующих, сестер и пропеть им вечную память».

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