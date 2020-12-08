НАК: в России предотвратили более 40 терактов в 2020 году
Анна Светлова
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В России с начала 2020 года предотвращен 41 теракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального антитеррористического комитета (НАК).
Отмечается, что на стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористического характера, в том числе 41 теракт.
Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов в текущем году была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций.
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