90-летняя британка первой в мире привилась вакциной Pfizer/BioNTech вне испытаний

90-летняя жительница Великобритании первой в мире получила прививку от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний. Об этом информирует телеканал Sky News.

Отмечается, что Маргарет Кинан, жительница Ковентри, графство Уэст-Мидленс, привилась в 6.30 утра по местному времени (9.30 мск) в университетской больнице Ковентри.

Женщина отметила, что это лучший подарок на день рождения, который она могла получить.

Великобритания 2 декабря стала первым государством, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины — от компаний Moderna и AstraZeneca (США, Великобритания) — также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны.

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