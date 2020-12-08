Жителя Югры арестовали за публичное оправдание терроризма в Telegram-канале
Жителя города Мегион (ХМАО) арестовали по обвинению в оправдании терроризма и публичных призывах к террористической деятельности в Telegram-канале. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По информации следствия, в августе текущего года 25-летний мужчина создал в приложении Telegram публичный канал, где публиковал тексты и изображения, «оправдывающие терроризм и действия участников незаконных вооруженных формирований».
Кроме того, в размещенных на канале материалах содержались призывы к участию в террористической организации и «к физическому уничтожению лиц, не исповедующих ислам». В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма».
В настоящее время он заключен под стражу. Следствие продолжается.
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