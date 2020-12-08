Новый поток лавы на склоне вулкана Ключевской на Камчатке протянулся на 1,5 км

Новый лавовой поток вырвался на склон извергающегося вулкана Ключевской, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Там рассказали, что на южный склон вулкана начал изливаться новый лавовый поток и за несколько часов спустился вниз на расстояние около 1,5 км. В это же время лавовый поток в Апахончиском желобе на северо-восточном склоне резко сбавил интенсивность.

Ученые предполагают, что произошло обрушение южной кромки кратера Ключевского вулкана.

Извержение вулкана Ключевской возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. Оно сопровождается изливанием лавы в Апахончиский желоб и постоянным пепловыми выбросами.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Вулкан расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.

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