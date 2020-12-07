США обвинили 10 стран в серьезном нарушении религиозных свобод

США выступили с обвинением в отношении ряда стран из-за «нарушения религиозных свобод». Об этом сообщает РИА «Новости».

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что всего таких стран десять. По его словам, в этот список входят Туркменистан, Китай, Саудовская Аравия, а также Северная Корея и Таджикистан. Кроме того, в список попали Бирма, Нигерия, Иран, Пакистан и Эритрея.

Чиновник подчеркнул, что в этих странах «занимаются или терпят систематическое, постоянное и вопиющее нарушение религиозных свобод».

По словам главы госдепа, Россия была отнесена к категории «список наблюдения» вместе с Кубой, Коморскими островами и Никарагуа.

Также Помпео отметил, что в список попали террористические и экстремистские организации, среди которых «Аль-Каида» (организация запрещена в России)* и «ИГ»*, «Аш-Шабаб»*, «Боко Харам»* и другие.