Берлин призвал Вашингтон отказаться от смертной казни

Омбудсмен при правительстве Германии Бэрбель Кофлер обратился к властям США с призывом об отмене смертной казни в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил сожаление в связи с приведенными в исполнение за последние месяцы восьмью смертными приговорами, а также запланированными пятью казнями в США.

По его словам, данный вид приговора противоречит «общемировым трендам».

«Смертная казнь все чаще отменяется, менее 60 стран по-прежнему придерживаются смертной казни», — подчеркнул Кофлер.

Он призвал США ввести мораторий на применение смертных казней в стране.

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