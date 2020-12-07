Берлин призвал Вашингтон отказаться от смертной казни
Омбудсмен при правительстве Германии Бэрбель Кофлер обратился к властям США с призывом об отмене смертной казни в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он выразил сожаление в связи с приведенными в исполнение за последние месяцы восьмью смертными приговорами, а также запланированными пятью казнями в США.
По его словам, данный вид приговора противоречит «общемировым трендам».
«Смертная казнь все чаще отменяется, менее 60 стран по-прежнему придерживаются смертной казни», — подчеркнул Кофлер.
Он призвал США ввести мораторий на применение смертных казней в стране.
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